La Nazione su Mastantuono: "Torna tardi e con alle spalle un viaggio intercontinentale. Presenza da titolare in dubbio"

L’ex Real sarà impegnato domani notte al Monumental contro il Benin poi partirà il 7 ottobre e raggiungerà Firenze giovedì 8, in tempo per una sgambata pomeridiana al Viola Park

Il talento corre ma il calendario frena. Franco Mastantuono tornerà a Firenze con l’entusiasmo della Nazionale, ma anche con un viaggio intercontinentale da smaltire: per Paolo Vanoli la priorità sarà capire quante energie avrà a disposizione l’argentino per la trasferta di Genova. L’ex Real sarà impegnato domani notte al Monumental contro il Benin poi partirà il 7 ottobre e raggiungerà Firenze giovedì 8, in tempo per una sgambata pomeridiana al Viola Park. Il giorno dopo sono previste rifinitura e partenza: un margine ridotto per assorbire fatica e fuso orario prima della gara di sabato alle 15. La presenza da titolare del 2007 resta così in forte dubbio. Vanoli lo valuterà fino all’ultimo. A destra sta così prendendo quota la candidatura di Gnonto, rimasto al Viola Park e apparso brillante nel test con il Signa, mentre Njie - atteso oggi in città dopo gli impegni con la Svezia Under-21 - resta un riferimento a sinistra. Sulla trequarti si propone anche Gonçalves.

Tutte soluzioni preziose per evitare forzature e tenere Mastantuono come arma a gara in corso.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione