La Nazione: "Si riaccende la pista Fiorentina-Thorstvedt. Il Sassuolo apre alle contropartite tecniche"

I viola vorrebbero inserire uno tra Fabbian, Sohm e Brescianini, ma gli emiliani chiedono Comuzzo.

Continua la campagna acquisti della Fiorentina, con il focus sul centrocampo dove i nomi più bollenti sembrano essere quelli di Oulai e Thorstvedt. Proprio su quest'ultimo, scrive La Nazione, sembra essersi riaccesa la trattativa.

Secondo il quotidiano, sembra che il Sassuolo abbia aperto all'inserimento di alcune contropartite nell'affare: i nomi che circolano sono sempre quelli di Fabbian, Sohm e Brescianini, ma i neroverdi sembrano essere interessati a Comuzzo, che però la Fiorentina vorrebbe cedere solo in prestito e non a titolo definitivo.