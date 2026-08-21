La Nazione: "Si attende per Dodò al Nottingham. Genoa e Bologna potrebbero muoversi per Mandragora"

Fiorentina e Nottigham sono sostanzialmente d'accordo per una cifra intorno ai 10 milioni per Dodò. Mandragora potrebbe salutare.

Qualcuno se ne andrà nei prossimi dieci giorni. E questo è un dato di fatto all’interno del Viola Park. La Fiorentina attende di veder partire Dodo con direzione Nottingham (le due società sono sostanzialmente d’accordo per una cifra intorno ai 10 milioni più bonus). Poi sarà la volta del centrocampo. Sul fronte Mandragora sono cominciate a circolare una serie di voci relative a Genoa e Bologna. Fin qui l’entourage del calciatore è rimasto lontano da situazioni di mercato, ma non si esclude che nell’ultima settimana qualcosa possa accadere.

Lì in mezzo rimane in bilico la posizione di Fabbian (piace molto al Sassuolo, così come alla Lazio), ma anche Brescianini ha ricevuto qualche sondaggio. E poi Fagioli. Fra i big è quello che rischia di più di entrare in dinamiche di mercato nelle prossime ore. Si vocifera di club inglesi pronti a dargli l’assalto. Vedremo, la Fiorentina lo valuta intorno ai 30 milioni. Ieri intanto Fortini è diventato un calciatore del Torino in prestito.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione