La Nazione scrive: "Beto scalpita, Vanoli potrebbe scegliere lui come punta titolare stasera"

L'attaccante africano potrebbe scalzare Pellegrino e giocare al centro dell'attacco

Due pedine certe e un ultimo nodo da sciogliere sul fronte offensivo per la Fiorentina. Come evidenziato da La Nazione, Franco Mastantuono e Alieu Njie sembrano ormai destinati a partire dal primo minuto nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La vera incognita riguarda l'interprete del ruolo di prima punta.

Pellegrino avanti, ma il duello resta aperto

Al momento Mateo Pellegrino appare favorito rispetto a Beto per guidare l'attacco, anche se i giochi non sono ancora del tutto chiusi. L'attaccante argentino potrebbe quindi collezionare la quarta titolarità consecutiva dopo essere partito dall'inizio nelle ultime tre uscite.

A insidiarlo c'è però l'ex centravanti dell'Everton, apparso in palla nel breve spezzone disputato contro l'Atalanta. Le buone risposte fornite nel finale del match precedente mantengono vive le sue quotazioni per una maglia da titolare al centro del reparto avanzato.

Verdetto finale alla riunione tecnica

Il dubbio verrà sciolto definitvamente da Paolo Vanoli soltanto all'ora di pranzo, in occasione del briefing tattico con la squadra. Sarà lì che l'allenatore comunicherà le scelte finali per la gara del tardo pomeriggio: con Mastantuono e Njie praticamente certi di un posto, resta da capire chi tra Pellegrino e Beto si prenderà il centro dell'attacco viola.