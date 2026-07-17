La Nazione riporta: "Joao Mario riprende quota per la fascia, ma non è il preferito di Paratici"

Il terzino portoghese verrebbe in viola, ma non è il preferito

Per le corsie esterne, torna d'attualità il nome di João Mário. La Fiorentina apprezza il terzino portoghese classe 2000 della Juventus per la sua duttilità su entrambe le fasce e ha avviato i contatti con i bianconeri. Tuttavia, stando a quanto scrive La Nazione, il portoghese non è la primissima scelta: il vero sogno per la difesa resta Matteo Ruggeri, attualmente in forza all'Atlético Madrid. Un'operazione decisamente più onerosa, ma il cui nome è destinato a rimanere nei pensieri dei dirigenti viola ancora a lungo.