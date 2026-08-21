La Nazione: "Poku può arrivare a titolo definitivo per 20 milioni, ma si tratta per il prestito con diritto"

Il traguardo non pare lontano, con le due società che cercheranno di stringere i tempi per provare a consegnare prima possibile l'esterno a Fabio Grosso.

Parallelamente va avanti anche il resto del mercato viola, con Paratici sempre segnalato sulle tracce di Poku. Con il Bayer Leverkusen la trattativa va avanti sul doppio binario (un po’ come successo per Pellegrino). A titolo definitivo può arrivare per circa 20 milioni, ma non è tramontata l’idea di provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Situazioni differenti, ma il traguardo non pare lontano. Da monitorare il rapporto col Sassuolo, col quale si riparlerà di Thorstvedt e di Pinamonti se si innescherà un nuovo effetto domino con la cessione di Kean. Fra i neroverdi resiste sempre un certo interesse per Laurienté, così come piace il profilo di Njinmah del Werder Brema.

Da Roma fanno sapere che per Soulé i giallorossi continuano a chiedere 40 milioni di euro. Altra situazione da tenere d’occhio negli ultimi giorni del mercato, quando inevitabilmente le richieste caleranno. Sullo sfondo l’auto-candidatura di Torreira (ma servirebbero diverse cessioni in mezzo al campo), mentre resta in atto una valutazione sulla fascia sinistra di difesa, dove fino al recupero di Parisi ci sarebbe il solo Valdepenas. La Fiorentina può adattarsi con Joao Mario e Jimenez (entrambi duttili) ma davanti a un’occasione giusta un rinforzo in più potrebbe arrivare.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione