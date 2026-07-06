La Nazione: "Per Thorstvedt il Sassuolo non potrà tirare troppo la corda visto che il calciatore è in scadenza"

Rinforzo in arrivo a centrocampo. Visto che a febbraio il calciatore si libererà a zero, il Sassuolo non può permettersi un braccio di ferro prolungato.

I prossimi saranno anche i giorni di Kristian Thorstvedt, da un paio di settimane rinforzo ‘in pectore’ della Fiorentina. Lo ha richiesto espressamente Grosso, lui ha dato subito il suo ok al trasferimento ma resta in ballo la trattativa con il Sassuolo.

Che comunque non potrà tirare troppo la corda avendo un solo anno di contratto con il calciatore e avendo ormai capito che non arriverà il rinnovo del contratto.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione