La Nazione: " Per Gudmundsson interesse dell'Atalanta. Occhio a Bournemouth e Aston Villa dalla Premier"

Il trequartista è con la valigia in mano. Si parte sa 16-20 milioni come offerta base, per cercare di non realizzare una minusvalenza troppo netta.

Firenze e Albert Gudmundsson, una storia forse ai titoli di coda. Arrivato sotto la torre di Maratona con il peso della numero 10, il fantasista islandese è oggi il principale uomo mercato. Con la valigia in mano. L’avventura in viola, complici quattro infortuni muscolari, troppe discontinuità e una leadership espressa soltanto a sprazzi, non ha lasciato il segno sperato. Ad accelerare la probabile separazione è anche la svolta tattica che imprimerà Fabio Grosso: il suo rigido 4-3-3 cancella di fatto il ruolo naturale di Gud, abituato da sempre a inventare spazi tra le linee come trequartista libero o seconda punta di movimento. L’addio insomma sembra ormai inevitabile e l’entourage del classe ‘97 sembra sia al lavoro per trovare una nuova sistemazione.

La Fiorentina vorrebbe monetizzare al massimo, partendo da una base compresa tra i 16 e i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe consentire al club viola di voltare pagina nel modo meno traumatico possibile, senza quindi realizzare una minusvalenza eccessiva. Il giocatore piace e le pretendenti di livello non mancano affatto: in Italia si registra un forte interessamento dell’Atalanta (decisiva la spinta di Sarri), da sempre maestra nel rigenerare profili di alta qualità, seguita a ruota da sondaggi esplorativi di Juventus e Roma (molto tenui). Ma le sirene più intense arrivano con forza dalla Premier League, con due club (Bournemouth e Aston Villa di sono informate) pronti a fare sul serio.

Per l’islandese si prospetta un’estate caldissima, sospesa tra la voglia di riscatto personale e la necessità di trovare un contesto tattico ideale. Firenze è ormai il passato: il futuro di Gudmundsson si deciderà a breve, alla ricerca della centralità e dei gol perduti.