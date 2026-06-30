La Nazione: "Per gli esterni piace Zhegrova. C'è l'intenzione di provarci, si lavora ad un prestito con diritto"

Anche Noa Lang e Bakayoko sono obiettivi viola. Per Koleosho si sta ancora aspettando la decisione del calciatore. Si lavora anche per chiudere Thorstvedt.

Il capitolo degli esterni offensivi è da costruire pezzo dopo pezzo. Alla Fiorentina ne piacciono diversi anche perché ne dovranno arrivare almeno quattro (il quinto potrebbe essere anche Solomon, il discorso non è tramontato del tutto come ha ammesso lui stesso). In questo senso il nome di Zhegrova ha trovato conferme. L’esterno della Juventus piace alla Fiorentina, che lo prenderebbe volentieri in prestito con diritto di riscatto. Termini della trattativa ancora lontani dall’essere concreti, ma c’è l’intenzione di provarci.

Come è consolidato l’interesse per Lang e Bakayoko, coppia che tanto bene aveva fatto ai tempi del PSV. Il livello è alto. Lo stesso Zhegrova, che nella Juventus non ha lasciato finora il segno, gode di una stima importante degli addetti ai lavori a livello internazionale. Fermo restando che Paratici attende ancora un cenno dal Burnley e da Koleosho, con i viola che sul tavolo hanno messo 10 milioni più bonus ma per niente disposti ad attendere ancora a lungo. Se non si tratta di un ultimatum poco ci manca. In mezzo al campo l’idea Liberali è da tenere in grande considerazione. Sul talento del Catanzaro (fresco di gol nel debutto dell’Under 19 all’Europeo) ci sono diverse squadre, ma alla corsa si è iscritta anche la Fiorentina.

Parallelamente va avanti anche il discorso Thorstvedt. Difficoltà note legate alla resistenza del Sassuolo che continua a chiedere 15 milioni, ma Paratici ha già il sì del centrocampista norvegese.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione