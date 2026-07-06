La Nazione: "La Lazio continua a chiedere in prestito Piccoli. La Fiorentina vorrebbe renderlo oneroso"
Oltre a Piccoli si parla anche di Fabbian e di Comuzzo. Per il centravanti la Lazio vorrebbe un prestito gratuito, mentre la Fiorentina lo vorrebbe oneroso.
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2026 10:44
I prossimi saranno giorni caldi anche per quel che riguarda il mercato in uscita. Apertissimo il fronte con la Lazio che continua a chiedere il prestito di Roberto Piccoli.
Fiorentina tutto sommato d’accordo, ma Paratici vuole rendere la cessione temporanea onerosa. Coi biancocelesti si parlerà anche di altro. A Gattuso, per esempio, piace molto Fabbian, così come è circolata l’idea Comuzzo. Tutti discorsi di prestito, da approfondire anche in base a quelle che saranno le direttive tecniche di Grosso