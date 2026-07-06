La Nazione: "Koleosho è un affare in chiusura. Venerdì il calciatore ha aperto alla Fiorentina"

Paratici e Goretti aspettano la chiusura definitiva dell'affare. Il calciatore arriverà in viola per 11 milioni e firmerà un quinquennale.

Non è finita. Perché a stretto giro di posta Paratici e Goretti si attendono di chiudere in modo definitivo il discorso Koleosho. Venerdì c’è stata un’accelerata importante, con il giocatore che ha aperto al trasferimento alla Fiorentina. Con il Burnley grandi problemi non ce ne sono mai stati: operazione da 11 milioni più qualche bonus.

Accordo, questo, già trovato da tempo. Ma adesso anche il calciatore è convinto di sposare il progetto viola. Koleosho, che ha un gran rapporto con Ndour anche fuori dal campo, ha capito che per la sua carriera (anche in chiave Nazionale) l’avventura alla Fiorentina può essere realmente importante.

Il sistema di gioco di Grosso ne valorizzerà le caratteristiche di esterno destro puro anche se poi toccherà a lui ritagliarsi il giusto spazio in una batteria d’esterni che - nelle idee estive - dovrà essere realmente di primo piano. Ecco perché si continuano a seguire con grande attenzione le piste Bakayoko, Lang e Zhegrova. Ma lì davanti potrebbe arrivare anche un’altra operazione di scouting. Ieri lo svedese Bjerkebo (9 gol in 11 partite con il Sirius nel campionato danese) ha di fatto confermato di essere seguito dalla Fiorentina.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione