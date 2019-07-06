La Nazione, il Sassuolo valuta 20 milioni il terzino Lirola. Operazione difficile della viola
Secondo quanto riportato dalla Nazione, il terzino del Sassuolo Pol Lirola costa circa 20 milioni di euro. Ma per la Fiorentina la valutazione è troppo alta. Infatti difficilmente la viola chiuderà l'...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 09:57
Secondo quanto riportato dalla Nazione, il terzino del Sassuolo Pol Lirola costa circa 20 milioni di euro. Ma per la Fiorentina la valutazione è troppo alta. Infatti difficilmente la viola chiuderà l'affare.