Labaro Viola

La Nazione, il Sassuolo valuta 20 milioni il terzino Lirola. Operazione difficile della viola

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il terzino del Sassuolo Pol Lirola costa circa 20 milioni di euro. Ma per la Fiorentina la valutazione è troppo alta. Infatti difficilmente la viola chiuderà l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 09:57
La Nazione, il Sassuolo valuta 20 milioni il terzino Lirola. Operazione difficile della viola -
News
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il terzino del Sassuolo Pol Lirola costa circa 20 milioni di euro. Ma per la Fiorentina la valutazione è troppo alta. Infatti difficilmente la viola chiuderà l'affare.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok