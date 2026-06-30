La Nazione: "Gattuso fa spesa in casa Fiorentina. Per la sua Lazio vuole sia Piccoli che Fabbian"

L'ex CT sta tentando di ricostruire i biancocelesti: si punta all'ex Cagliari per l'attacco, e all'ex Bologna a centrocampo

La Fiorentina deve vendere, e tra i suoi cedibili ci sono di certo Giovanni Fabbian e Roberto Piccoli. Come scrive La Nazione, i due giocatori non sembrano rientrare nei piani dei viola, ma potrebbero continuare la loro carriera insieme: Gattuso, neo tecnico della Lazio, vorrebbe alla sua corte sia l'attaccante che il centrocampista.

Entrambi dunque sarebbero delle richieste del tecnico biancoceleste alla proprietà romana: sull'ex Cagliari Paratici lo farebbe partire solo in prestito, da capire invece la situazione dell'ex Bologna, che a Gattuso è sempre piaciuto fin dai tempi della Nazionale.