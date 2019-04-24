La Nazione, Edimilson Fernandes è in dubbio per la gara di Coppa Italia con l'Atalanta

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il dubbio più grande per il mister della Fiorentina Montella nella sfida di domani sera contro l'Atalanta rimane quello del centrocampo perchè Edimilson Fernand...

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il dubbio più grande per il mister della Fiorentina Montella nella sfida di domani sera contro l'Atalanta rimane quello del centrocampo perchè Edimilson Fernandes per le sue caratteristiche tecniche è l’unico che riflette a pieno il suo gioco e per questo starebbe pensando di schierarlo dal 1’. Bisognerà capire la tenuta fisica del giocatore che non gioca da diverso tempo ma la tentazione di schierarlo dall'inizio c'è.