La Nazione: "Dopo le visite mediche, Viery sarà a Firenze per firmare il quinquennale che lo legherà alla Fiorentina"

Il difensore è arrivato a Roma. Il contratto è fino al 2031.

In mattinata Viery sbarcherà a Roma come da programma. Il centrale brasiliano ha annunciato ieri via social la sua partenza dall’aeroporto di Rio de Janeiro. Dopo l’arrivo in Italia toccherà alle visite mediche e al successivo trasferimento a Firenze dove firmerà un contratto quinquennale fino al 30 giugno del 2031.

Ma per l’ambito delle trattative il capitolo Viery fa già parte del passato. Da ieri è cominciata ufficialmente la sessione estiva che resterà aperta fino alle 20 del primo settembre. La Fiorentina ha un lavoro enorme da fare sul doppio binario delle entrate e delle uscite.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione