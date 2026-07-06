La Nazione: "Arriva un centrale di piede destro. E' stato Dragusin a chiedere di rientrare in Italia"

E' il secondo colpo di cui trapela la notizia ad affare praticamente definito. Il difensore arriva in viola in prestito con obbligo di riscatto.

Il colpo all’improvviso, al termine di una domenica estiva senza grossi sussulti. Ma nella quale Fabio Paratici ha lavorato per perfezionare l’approdo in viola di Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Tottenham che da gennaio ruotava intorno all’orbita gigliata. Un passato al Genoa e una stagione, la scorsa, dove nell’ultima parte si è preso la maglia da titolare degli Spurs in seguito alla rottura del legamento crociato.

Operazione già indirizzata verso la conclusione, con le visite mediche programmate per le prossime ore. Dragusin arriva alla Fiorentina in prestito oneroso (1,5 milioni) con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 17,5 milioni al verificarsi di una serie di condizioni. Dopo Viery ecco dunque anche il centrale di piede destro, con Paratici che è partito dalla difesa nella restaurazione della squadra. Sarebbe stato lo stesso difensore - una volta appresa la possibilità di uno sbarco in viola - a chiedere al Tottenham di lasciarlo rientrare in Italia.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione