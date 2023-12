La Lazio di Maurizio Sarri vince di corto muso per uno a zero contro il Genoa nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie alla rete di Matèo Guenduzi, autore di una partita fenomenale.

Dettaglio non da poco la possibilità, per i binacocelesti, di sfidare i vicini di casa della Roma nei quarti, a patto che i giallorossi facciano il loro dovere contro la Cremonese.