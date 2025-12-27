La Lazio non riesce a battere l’Udinese e come al solito dà la colpa agli arbitri: “Campionato falsato”

L’Udinese pareggia all’ultimo respiro con un goal discusso, la Lazio non ci sta: “Chiediamo rispetto”. Furia biancoceleste dopo la partita del Bluenergy Stadium nella 17ª giornata di Serie A, il club va in silenzio stampa e si affida a un durissimo comunicato per commentare l’episodio arbitrale, non il primo secondo i capitolini ad andare a loro sfavore. Davis ha pareggiato con un bellissimo goal, ha controllato palla e si è accentrato per poi liberare un sinistro che si è insaccato nell’angolino basso.

Perché dunque le proteste della Lazio? Per un tocco con il braccio di Bertola a centrocampo in avvio dell’azione, ma soprattutto perché Davis tocca con il braccio sulla prima conclusione di Zaniolo. Check del VAR, che decide di convalidare ugualmente la rete con l’arbitro che poi chiude l’incontro, mandando su tutte le furie la squadra di Maurizio Sarri.

Un episodio inaccettabile per la Lazio, che ha diramato un durissimo comunicato:

“Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”. Contestualmente, la Lazio ha deciso di chiudersi in silenzio stampa. Né Maurizio Sarri, né i giocatori o altri tesserati si presentano davanti alle telecamere delle tv o in conferenza stampa al termine della partita con l’Udinese.