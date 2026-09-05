La Gazzetta rivela: “Idea Brozovic per la Lazio, ha richieste ragionevoli sull’ingaggio”

La Lazio pensa a Marcelo Brozovic, era stato accostato anche alla Fiorentina

Per rinforzare la difesa la Lazio aveva valutato anche la pista Alaba. Il 34enne austriaco, svincolatosi dal Real Madrid, chiedeva però un ingaggio eccessivo per il budget del club e c’erano inoltre anche delle perplessità sulle sue condizioni, visto che nell’ultima stagione è stato quasi sempre fermo ai box. Resiste invece un’altra suggestione, quella che porta all’ex interista Marcelo Brozovic. Anche lui svincolato (ha giocato nelle ultime tre stagioni n Arabia con l’Al-Nassr), rispetto ad Alaba sembra avere pretese più ragionevoli sull’ingaggio. Il suo arrivo darebbe esperienza e una soluzione in più al centrocampo. La Lazio ci sta pensando. Ma se ne parlerà eventualmente solo dopo che sarà chiusa l’operazione Leite. Lo scrive la Gazzetta dello Sport