La gazzetta rivela: “Cambiaso salta Fiorentina-Juventus, ma rientrano Mckennie e Celik”

Il punto sulle assenze in casa Juventus

Più che una rifinitura, sarà una sorta di test d’ingresso. Chi lo passa, entra nella lista dei convocati e parte per Firenze, ultima e delicatissima tappa prima della nuova sosta per le nazionali. La Juventus è reduce da due vittorie consecutive (Napoli e Az), ma domani sarà ancora in emergenza con la Fiorentina. Oggi Spalletti farà la conta. I bianconeri sono tornati dall’Olanda con Andrea Cambiaso affaticato e indisponibile per il Franchi, però in giornata il tecnico conta di recuperare qualche munizione. Due su tutte: Weston McKennie e Zeki Celik. In salita, invece, l’anticipo di Francisco Conceiçao, reduce dalla lussazione della spalla nel finale della partita con la Lazio del 18 ottobre. Un tentativo verrà effettuato, però non verranno corsi rischi e ieri le sensazioni dell’ex Porto non erano ancora incoraggianti.

Filtra ottimismo, invece, per McKennie, che ha saltato la trasferta olandese con l’obiettivo di essere protagonista contro i viola. Spalletti capirà nelle prossime ore se potrà contare sul suo pupillo dal primo minuto o soltanto a gara in corso. Tutto (o quasi) dipenderà da come andrà il provino. Discorso analogo per Celik, ko contro il Rennes (22 ottobre) ma in miglioramento. Alla fine, uno esce (Cambiaso) e almeno tre/quattro entrano per Firenze: per McKennie c’è fiducia e in panchina torneranno Zhegrova e Rugani, esclusi dalla lista Uefa e non utilizzabili in Coppa. E per Celik c’è più che una semplice speranza: l’ex romanista si è già allenato parzialmente in gruppo. Tradotto: dagli undici indisponibili di Alkmaar, una vera e propria squadra out, i bianconeri potrebbero passare a otto assenti domani. Oltre ai lungodegenti (Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara), il fuori lista Milik e gli acciaccati Nico, Cambiaso e probabilmente Conceiçao.