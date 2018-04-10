Labaro Viola

La Fiorentina vuole Pachoik, terzino destro del Carpi. Lo vogliono anche Werder Brema e PSV

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina sarebbe interessata a Tobias Pachoik, difensore classe '95 del Carpi. Sul giocatore ci sarebbero anche il Werder Brema e il PSV Eindho...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2018 19:44
La Fiorentina vuole Pachoik, terzino destro del Carpi. Lo vogliono anche Werder Brema e PSV -
Calciomercato
Carpi
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina sarebbe interessata a Tobias Pachoik, difensore classe '95 del Carpi. Sul giocatore ci sarebbero anche il Werder Brema e il PSV Eindhoven, che punterebbe su di lui vista la probabile partenza in estate di Arias. Il calciatore tedesco, terzino destro, è la grande scoperta di questa stagione in casa Carpi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok