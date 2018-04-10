La Fiorentina vuole Pachoik, terzino destro del Carpi. Lo vogliono anche Werder Brema e PSV

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina sarebbe interessata a Tobias Pachoik, difensore classe '95 del Carpi. Sul giocatore ci sarebbero anche il Werder Brema e il PSV Eindho...

A cura di Redazione Labaroviola 10 aprile 2018 19:44

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