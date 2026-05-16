La Fiorentina vince la regular season di Primavera 1. Adesso in semifinale o Roma o Bologna

I viola perdono contro il Lecce, ma il Parma non ne approfitta: pareggio col Monza e primo posto ai ragazzi di Galloppa

La Fiorentina vince la regular season di Primavera 1. Nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Lecce, i ragazzi di mister Galloppa hanno la meglio sulla rivale di una stagione, il Parma, e vincono il campionato.

Gli emiliani, a -1 dai viola prima di quest'ultimo turno, hanno pareggiato 0-0 con il Monza, raggiungendo di fatto i toscani, ma rimando secondi lo stesso. Perché? Per via dei criteri della classifica avulsa: il primo criterio preso in considerazione sono i punti negli scontri diretti, ed entrambe le squadre si sono divise la posta in palio per 2-1 (prima la Fiorentina, poi il Parma); i criteri successivi sono la differenza reti negli scontri diretti e i gol segnati in quest'ultimi, e dato i 2 risultati identici, la situazione non è cambiata. Decisiva dunque, è stata la differenza reti generale, che premia i viola (+22) e non gli emiliani (+21).

COSA SUCCEDE ADESSO

Fiorentina e Parma accedono di diritto alle semifinali playoff, con i primi che affronteranno la vincente la 4^ e la 5^ classificata (Roma-Bologna), mentre i secondi chi vincerà tra Inter e Cesena, ovvero la 3^ e la 6^ classificata.

I viola giocheranno la semifinale domenica 24 maggio, e in caso di finale, la gara che varrà una stagione si disputerà giovedì 28 maggio al centro sportivo Bagno di Ripoli.