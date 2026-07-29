La Fiorentina vince in amichevole contro il Watford grazie ad un grande gol di Piccoli: tiro potente da fuori area

Termina con una vittoria la tournèe inglese della Fiorentina: decide Roberto Piccoli contro il Watford

Si conclude con un successo la tournée in Inghilterra della Fiorentina. Dopo il ko di qualche giorno fa per 3-2 contro il QPR, vittoria di misura contro il Watford per i ragazzi di Fabio Grosso. Ci pensa Roberto Piccoli a regalare ai suoi il successo al termine di un match non particolarmente emozionante.

Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa e il primo squillo arriva dal destro del grande ex di serata Edoardo Bove, che dall'esterno dell'area gira di prima intenzione trovando la risposta di De Gea. Passano appena sei minuti, al 14', e gli inglesi vanno ad un passo dal vantaggio con Bola, che dal limite dell'area calcia con forza centrando la traversa dopo un errore dei viola in fase di costruzione. A passare in vantaggio è però la Fiorentina, con un bel gol di Piccoli che arriva al 37': il centravanti dei toscani calcia di prima intenzione dal limite dell'area e beffa il portiere avversario sul palo più lontano.

Nel secondo tempo cala notevolmente il ritmo al Vicarage Road, dove l'unica azione degna della seconda frazione è nuovamente sui piedi di Piccoli che ad inizio ripresa viene servito bene raso terra dentro l'area ma calcia debolmente. Neanche la girandola di cambi che apportano sia Grosso che Dionisi ravviva il match. GLi ultimi due tentativi, nel finale, sono per i padroni di casa che non riescono però a riacciuffare il match, come riportato da TMW.