La Fiorentina stasera giocherà al piccolo Old Trafford: 200 i tifosi viola presenti, trasferta complicata 

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo la descrizione di Leskovac, città che ospita Cukaricki-Fiorentina. Centro amministrativo del distretto di Jablanica da poco più di 140 mila abitanti, Leskovac in passato è stata paragonata a Manchester per via di un’industria tessile seconda solo al centro inglese (anche per questo qualcuno ha definito lo stadio di stasera un «piccolo Old Trafford») ma oggi è soprattutto una tappa dell’avventura europea dei viola che in pochi seguiranno. Oltre a chi sfrutterà la vicinanza, come il Viola Club Bulgaria, solo in 200 partiranno per la Serbia. Tra questi la maggioranza ha scelto di volare su Belgrado da Roma per poi proseguire in macchina affrontando i circa 300 km di strada fino a Leskovac, ma oltre a chi volerà su Sofia per risparmiare tempo c’è anche chi è pronto ad affrontare l’intero viaggio su quattro ruote, partendo direttamente da Firenze. Una sorta di viaggio della speranza che conferma, ancora una volta, come anche nelle trasferte europee più complicate non manchino gli irriducibili pronti a sostenere la Fiorentina.