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La Fiorentina sotto la Ferrovia a fine partita, la curva incoraggia la squadra: "Vi vogliamo così"

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Fiorentina e Juventus terminata con il risultato di 1-1 con la bellissima rete di Mandragora che ha pareggiato il gol di Kostic. A fine partita la squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2025 20:30
La Fiorentina sotto la Ferrovia a fine partita, la curva incoraggia la squadra: "Vi vogliamo così" -
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Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Fiorentina e Juventus terminata con il risultato di 1-1 con la bellissima rete di Mandragora che ha pareggiato il gol di Kostic. A fine partita la squadra si è recata sotto la curva Ferrovia che ha accolto con cori e applausi i ragazzi di Vanoli. Più di tutti si è sentito bene il coro: "Vi vogliamo così" segnale di come la curva  abbia apprezzato la prestazione e l'atteggiamento della Fiorentina. Un segnale di unione dopo gli ultimi mesi burrascosi e l'inizio di stagione tragico

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