La Fiorentina sotto la Ferrovia a fine partita, la curva incoraggia la squadra: "Vi vogliamo così"

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Fiorentina e Juventus terminata con il risultato di 1-1 con la bellissima rete di Mandragora che ha pareggiato il gol di Kostic. A fine partita la squadra...

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Fiorentina e Juventus terminata con il risultato di 1-1 con la bellissima rete di Mandragora che ha pareggiato il gol di Kostic. A fine partita la squadra si è recata sotto la curva Ferrovia che ha accolto con cori e applausi i ragazzi di Vanoli. Più di tutti si è sentito bene il coro: "Vi vogliamo così" segnale di come la curva abbia apprezzato la prestazione e l'atteggiamento della Fiorentina. Un segnale di unione dopo gli ultimi mesi burrascosi e l'inizio di stagione tragico