La Fiorentina si stringe attorno ad Italiano dopo il ricovero: “Auguri di pronta guarigione Vincenzo”

21 Ottobre · 13:01

L’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per una polmonite. A comunicarlo è il Bologna con una nota ufficiale in cui rivela che le condizioni dell’allenatore rossoblu stanno lentamente migliorando. La Fiorentina tramite i suoi canali social ha voluto essere vicina all’ex allenatore viola. Infatti con un post sul profilo X la Fiorentina ha scritto: “Da parte di tutta la Fiorentina un augurio di pronta guarigione a Vincenzo Italiano”

