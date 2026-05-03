La Fiorentina Primavera vince a Bergamo con una rimonta nei minuti finali: i viola si riprendono la vetta!
Vittoria in rimonta per i ragazzi di Galloppa che in casa dell'Atalanta si riprendono il primo posto in classifica
La Fiorentina Primavera conquista una vittoria pesantissima in trasferta contro l’Atalanta Primavera, imponendosi per 2-1 a Zingonia e tornando così al comando della classifica a due giornate dal termine della regular season.
Dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo a causa della rete di Baldo al 38’, la squadra viola reagisce nella ripresa ribaltando il risultato. Il pareggio arriva al 56’ grazie a Puzzoli, abile a sfruttare un errore in costruzione dell’Atalanta. Nel finale, a cinque minuti dal termine, è Atzeni a firmare il gol decisivo con un diagonale preciso su assist di Evangelista, il cui ingresso si rivela determinante.
Grazie a questo successo, la Fiorentina sale a 65 punti, portandosi a +1 su Parma e Cesena, e conquista anche la certezza matematica della qualificazione ai playoff.