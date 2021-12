Operazione in uscita definita dal Modena. Come riferisce il nostro editorialista Nicolò Schira, sul suo profilo twitter, il club emiliano cede alla Fiorentina l’attaccante classe 2005 Riccardo Spaggiari in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Oggi la famiglia del giocatore ha visitato le strutture del club viola. Nei prossimi giorni le firme di rito. Lo riporta Tutto C

