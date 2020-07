La Fiorentina più brutta degli ultimi tre anni: Iachini in confusione. Commisso: adesso dimostraci che i soldi non sono un problema

Di Gabriele Caldieron

Senza troppi giri di parole: abbiamo assistito probabilmente alla Fiorentina più brutta degli ultimi tre anni. Sconclusionata, scollata, come se non fosse scesa proprio in campo.

Partiamo dalla formazione: assodate le squalifiche di Vlahovic e Caceres, Iachini opta per il “falso nueve” Federico Chiesa, una soluzione tattica che a Firenze di rado ha avuto gli effetti sperati. Cutrone dunque in panchina, un giocatore che ad oggi, dovrebbe essere riscattato obbligatoriamente dalla Fiorentina per 18 milioni nella prossima estate, con il caso Pedro da gestire ed una squadra che segna poco. Ma andiamo avanti…

Ghezzal, prestito secco titolare. Ok, a Roma con la Lazio ha giocato una bella partita ma si valorizza un giocatore che non è di proprietà della Fiorentina, mentre Marco Benassi durante la serata ha disputato solo 15′ minuti, un vero e proprio desaparecido quando nelle sue statistiche vanta 17 reti in 93 presenze in maglia viola e per giunta, è di proprietà, abituato al calcio italiano e forze più adatto in queste circostanze.

A Castrovilli oggi la palma del “chi lo ha visto”. Nefasta la prova del gioiello viola il quale commette due errori da matita rossa: il rigore con un’entrata senza alcun senso logico, e la “marcatura” (diciamo così) su Muldur per il momentaneo 0-3. Un caso isolato? Testa scarica? Qualcosa si è rotto? Paura di retrocedere? Poca fiducia nell’allenatore? Nervosismo? Noi rimaniamo con il beneficio del dubbio…

IACHINI MA CHE COMBINI? Della formazione abbiamo già parlato, ma non dei primi due gol neroverdi che nascono da due calcio d’angolo a favore per la Fiorentina. In qualsiasi categoria si prepara l’eventuale contropiede, ma la squadra gigliata si fa trovare due volte impreparata nel giro di 10 minuti. Inaccettabile. Inaccettabile come iniziare il secondo tempo senza cambi, come aspettare il 64′ per fare gli altri ed il 75′ per terminarli quando devi rimontare 3 gol. In una società diversa forse Beppe stasera avrebbe fatto le valige, ma in questa stagione la Fiorentina ha già fatto un esonero e la promessa con il cuore viola Iachini è quella di salvare la squadra e… Tanti saluti. Perfetto, ma così non può assolutamente andare: sullo 0-2 sono eloquenti le lacune difensive.

CHIUSURA DEDICATA A COMMISSO – Il magnate americano ha più volte dichiarato: “I soldi non sono un problema”, “porteremo la Fiorentina nei 20 top club mondiali”, “voglio vincere un trofeo”. Tutto bello… A parole, ma adesso devono seguire i fatti. E’ una squadra con evidenti problemi di organico e con una guida tecnica da migliorare, e se realmente il Dio Denaro per Commisso non è una preoccupazione (beato lui) che porti a Firenze Luciano Spalletti o uno della sua caratura tecnica.

Sperando di salvarsi il più presto possibile perché il trittico che aspetta la Fiorentina: Parma in trasferta, Cagliari in casa e poi Verona al Franchi, ed è tutt’altro che semplice con tre squadre che giocano bene al calcio ancora speranzose di raggiungere l’Europa League.

Ah, la seguente è la trasferta è quella di Lecce… E non vogliamo sperare di arrivare al “Via del Mare” in situazione preoccupante… Anche perché i salentini ad oggi sono in vantaggio negli scontri diretti in virtù dello 0-1 maturato al Franchi con il gol di La Mantia a fine novembre. A buon intenditor…