La Fiorentina non sa difendere in area: è prima per tiri subiti da lì. Ma quando pressa alta è efficace

Se la soluzione per prendere meno gol fosse difendersi meno invece che difendersi meglio?

Continua la tragica media di 2 reti subite a partita dalla Fiorentina, una media che sembra inesorabile anche quando cambiano gli uomini e gli avversari. Ma come si può invertire la rotta e migliorare questo dato?

Partiamo da un presupposto la Fiorentina fatica a difendere in blocco basso. Quando si rintana dietro negli ultimi 20 metri scatta il panico nei difensori viola. Una sensazione che viene confermata anche dai dati: infatti il 75% dei tiri subiti dalla Fiorentina arriva dalla sua area di rigore, nessuno fa peggio in Serie A e infatti dall’area di rigore arriva anche il 95% dei gol (19º in A). La Fiorentina dunque dati alla mano è una squadra che fatica a difendere dentro la propria area di rigore.

E spesso ci si ritrova anche per sua scelta, abbassandosi e lasciando il pallone agli avversari. Infatti il dato sul PPDA ovvero i passaggi concessi agli avversari prima che inizi l’azione difensiva della Fiorentina vede i viola al 10º posto in Serie A. Lontana da squadre come Frosinone, Juventus e Roma che fanno del pressing il loro marchio di fabbrica.

Proprio per questo però è interessante come i viola però siano una delle squadre più efficaci in pressione. Sono 2º in Serie A per tiri derivati da un recupero alto di palla e primi in percentuale tra recuperi alti fatti e tiri tentati da questi. Segno che non sempre la Fiorentina sceglie di pressare, ma quando lo fa lo fa bene ed è anche brava poi ad organizzare un’azione offensiva.

Dunque fatica a difendere bassi ma una squadra efficace quando va a prendere alto l’avversario. E se la soluzione per prendere meno gol fosse quella di difendere più avanti invece che rintanarsi dietro?

Un discorso simile va fatto anche per il possesso palla. La Fiorentina ha un possesso palla medio del 45%, un dato troppo basso (15º in A) per una squadra della qualità tecnica della Fiorentina. Lo stesso Vanoli in ogni conferenza stampa ripete che: “Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, anche così ci difendiamo.” Ed ha ragione, se tieni la palla tu non ce l’ha l’avversario e non ti devi difendere e se non sai bravo a difenderti la cosa migliore che puoi fare è difenderti il meno possibile.

Inoltre non è un caso che 4 delle prime 5 squadre per possesso palla in Serie A siano anche prime per l’intensità del pressing. Più tieni palla e più è facile che una volta persa sei già messo bene per fare la riaggressione, prima riaggredisci e più sbaglieranno gli avversari.

Insomma in poche parole, visto che la Fiorentina non sa difendere la propria area di rigore se la soluzione ai problemi difensivi fosse difendere meno invece che difendere meglio?