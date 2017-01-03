La Fiorentina ha messo gli occhi su Zammarini del Mantova

Secondo Gianluca Di Marzio la Fiorentina starebbe seguendo il centrocampista classe '96

Nuova indiscrezione di mercato in casa Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, pare che la Fiorentina abbia messo gli occhi su Roberto Zammarini, centrocampista di proprietà del Mantova. Classe '96, ha già messo insieme 22 presenze fra Lega Pro e Coppa Italia mettendo a segno anche 4 reti. Tuttavia pare che su di lui sia forte anche l'interesse del Genoa.