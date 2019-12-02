La Fiorentina in chiaro contro il Cittadella, ecco dove seguire la partita di Coppa Italia
La Fiorentina giocherà domani in casa contro il Cittadella in coppa Italia. La partita sarà visibile in TV in chiaro. Infatti la gara sarà visibile sui Rai Sport, canale sportivo della Rai che si trov...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 11:57
La Fiorentina giocherà domani in casa contro il Cittadella in coppa Italia. La partita sarà visibile in TV in chiaro. Infatti la gara sarà visibile sui Rai Sport, canale sportivo della Rai che si trova sul numero 58 del digitale terrestre