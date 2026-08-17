La Fiorentina ha fatto un tentativo per Leao. Nazione: “L’entourage ha detto no ai viola”

Fiorentina ancora a caccia dell'esterno offensivo

Non è stata una domenica banale per il calciomercato della Fiorentina, quando ormai siamo entrati ufficialmente nella volata finale che condurrà al gong del 2 di settembre. Obiettivi sempre noti. Almeno nei ruoli. Perché con i nomi ancora non siamo al traguardo. Prendete l'esterno sinistro offensivo. Fonti accreditate ieri hanno rivelato di un sondaggio della Fiorentina per Leao (smentito ufficiosamente dal club nel pomeriggio). Il portoghese dovrebbe lasciare il Milan, in tanti hanno bussato per informarsi sulla disponibilità del giocatore e sugli eventuali costi. Paratici e Goretti si sono fermati al primo punto. L'entourage dell'attaccante avrebbe infatti fatto sapere di non aver interesse a procedere. Insomma, Leao potrebbe lasciare il Milan ma non per raggiungere l'amico Kean, ieri subissato a livello social di messaggi e ‘preghiere' da parte dei tifosi viola al fine di provare a convincere il portoghese a cambiare idea e sposare il progetto gigliato. Lo riporta La Nazione.