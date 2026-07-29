La Fiorentina fa sapere di non voler acquistare Espì e nemmeno Nuno Tavares della Lazio
La Fiorentina allontana Espì e Nuno Tavares
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 13:42
Dopo le recenti indiscrezioni di mercato, la Fiorentina fa chiarezza su due nomi accostati al club viola. La società ha infatti fatto sapere di non essere interessata né al centravanti Carlos Espì del Levante né al terzino sinistro della Lazio Nuno Tavares, entrambi finiti nelle ultime ore nel radar della Fiorentina secondo alcune voci di mercato. Verità o strategia del club viola?