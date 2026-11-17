La Fiorentina fa sapere che non ci sono stati contatti col Real per il rinnovo del prestito di Mastantuono

Nessun contatto con il Real Madrid per il rinnovo del prestito di Mastantuono

Nessun passo avanti, almeno per il momento, sul fronte Franco Mastantuono. La Fiorentina ha fatto sapere che non ci sono stati contatti con il Real Madrid per discutere un eventuale prolungamento del prestito del giovane talento argentino.



La situazione, dunque, resta invariata e non risultano al momento interlocuzioni tra i due club per proseguire l'esperienza del classe 2007 in maglia viola oltre la scadenza dell'attuale accordo.



Mastantuono, arrivato a Firenze in prestito dal Real Madrid, rappresenta un investimento importante per il presente e il futuro della squadra. Tuttavia, per quanto riguarda la possibilità di trattenerlo più a lungo, non si registrano sviluppi: ogni discorso sul rinnovo del prestito resta al momento prematuro.