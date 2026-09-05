Dopo la sconfitta con il Torino, la Fiorentina fa sapere che Grosso non è in discussione
Nonostante la terza sconfitta consecutiva, la posizione del tecnico viola resta salda
A cura di Chiara Arcioni
05 settembre 2026 19:17
La Fiorentina fa sapere che Fabio Grosso non è in discussione. Nonostante il pesante avvio di campionato, con tre sconfitte nelle prime tre giornate, la società continua dunque a confermare la fiducia nell’allenatore.
Proprio per questo motivo, nel post-partita di Torino-Fiorentina, nessun dirigente viola ha ritenuto necessario intervenire pubblicamente per difendere il tecnico. Una scelta che arriva mentre dall’altra parte la Curva Fiesole ha chiesto apertamente l’esonero di Grosso, facendo sentire con forza la propria contestazione.