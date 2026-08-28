La Fiorentina ci prova per Njie. Corriere dello Sport: "Contatti frequenti, i viola vogliono accelerare"

Sugli esterni rimangono anche i nomi di Bakayoko e Philogene. Sullo sfondo permane anche Matteo Cancellieri, soluzione low cost.

Continua la ricerca di un esterno offensivo da parte della Fiorentina, che in queste ore sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto avanzato. Il nome nuovo è quello di Alieu Njie, attualmente in forza al Torino. La società viola lo ha messo nel mirino per potenziare la corsia di sinistra e vuole provare a portarlo a Firenze, considerandolo un giocatore interessante per caratteristiche e prospettiva (è un classe 2005).





LA RICHIESTA. Nella giornata di ieri si sono intensificati i dialoghi tra le parti, con il Torino che ha fatto capire di essere disposto a prendere in considerazione una cessione soltanto a fronte di un’offerta importante. La valutazione dei granata si aggira intorno ai 20 milioni, una cifra che testimonia la considerazione del club nei confronti del giovane esterno. Il Toro, del resto, ha già respinto una prima proposta da 12 milioni di euro formulata dal Salisburgo, ritenuta troppo bassa per lasciar partire il giocatore.



IL GIOCATORE. La Fiorentina continua, quindi, a lavorare per capire se ci siano i margini per arrivare a un accordo. La trattativa è in una fase interlocutoria, ma i contatti tra le società sono diventati più frequenti e il club viola vuole accelerare. Un elemento favorevole è rappresentato dalla volontà del giocatore: Njie avrebbe infatti già dato il suo ok al trasferimento a Firenze, aprendo alla possibilità di iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia gigliata.



LA STRATEGIA. Fabio Paratici, dal canto suo, è al lavoro sul fronte contrattuale. Il ds della Fiorentina sta preparando per il ventunenne un accordo di cinque anni e l'idea della dirigenza è quella di impostare l'operazione a titolo definitivo. Resta però da trovare la quadra sulla valutazione economica, visto che la richiesta dei granata è considerata alta. I prossimi contatti saranno quindi decisivi per capire se la trattativa potrà entrare nel vivo e se i viola riusciranno ad avvicinarsi alle richieste granata.



LE ALTRE PISTE. Resta d'attualità il profilo di Johan Bakayoko del Lipsia. Il giocatore belga piace alla Fiorentina, che nel caso sa di dover avanzare una proposta superiore ai 20 milioni di euro e quindi non banale. L'altro nome in lista è quello di Jaden Philogene, esterno inglese di 24 anni che ha comunicato all’Ipswich Town, club a cui è legato da un contratto fino al 2029, la volontà di andarsene per intraprendere una nuova esperienza. Infine, non tramonta neppure l’ipotesi che porta al laziale Matteo Cancellieri.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport