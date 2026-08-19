La Fiorentina ascolta possibili offerte per Pongracic, solo Ndour é incedibile per la società viola

La Fiorentina ascolta offerte per tutti i calciatori in rosa, eccezion fatta per Ndour

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina soprattutto per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Da Kean a Dodò passando per Fortini e Pongracic tutte situazioni da monitorare a partire del centrale croato.

La Fiorentina infatti non ha ricevuto offerte dal Milan per Pongracic ma resta il fatto che il difensore non è incedibile e che la Fiorentina sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte. Quindi è tutto fuori che dal mercato.

Discorso che in realtà si può estendere per tutti i calciatori presenti in rosa. L’unico che fa eccezione è Cher Ndour, vista anche la situazione particolare del suo contratto. Infatti la Fiorentina in caso di cessione dovrà pagare il 50% della rivendita al PSG. Tutto il resto della rosa qualora arrivasse un’offerta la Fiorentina l’ascolterebbe senza fare muro.