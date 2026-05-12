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La Fiorentina agli internazionali di Roma: Fagioli, De Gea, Comuzzo e Fortini presenti sugli spalti

I calciatori della Fiorentina si godono i due giorni liberi concessi da Vanoli dopo la conquista della salvezza matematica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 12:16
La Fiorentina agli internazionali di Roma: Fagioli, De Gea, Comuzzo e Fortini presenti sugli spalti -
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I calciatori della Fiorentina si godono i due giorni liberi concessi da Vanoli dopo la conquista della salvezza matematica. In diversi hanno sfruttato l'occasione per recarsi a Roma e godersi dal vivo il tennis degli internazionali d'Italia. Presenti sugli spalti infatti diversi calciatori viola: De Gea, Fagioli, Fortini e Comuzzo infatti sono stati avvistati sugli spalti della BNP Paribas Arena seguendo da una posizione privilegiato il torneo romano

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