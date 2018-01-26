La Fiorentina compra un classe 2002 e un 2003. Arrivano Manfredi e Arnetoli, i profili...
In attesa di qualche nuovo arrivo per la prima squadra la Fiorentina e Corvino sono impegnati a rinforzare il proprio settore giovanile. Dal Capezzano Pianore arriverà Leonardo Manfredi, classe 2002....
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 16:03
In attesa di qualche nuovo arrivo per la prima squadra la Fiorentina e Corvino sono impegnati a rinforzare il proprio settore giovanile. Dal Capezzano Pianore arriverà Leonardo Manfredi, classe 2002. Ragazzo che a inizio stagione ha giocato in prestito al Milan. Sempre per il settore giovanile dall’Arezzo arriva il centrocampista Alessandro Arnetoli, classe 2003.