La FIGC risponde alla provocazione di Infantino: "Il calcio insegna valori a cominciare dal rispetto"

Non si è fatta attendere la risposta della FIGC al commento piccante del Presidente della Fifa Gianni Infantino

Un'uscita infelice: è questa la riflessione che si raccoglie in Figc, dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, con l'ironia sulla necessità di un Mondiale a "64 squadra o forse a 228" perche' gli azzurri si qualifichino. "E' stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", e' la considerazione in ambienti della federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta - concludono le fonti federali - il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto" come riportato da TMW.