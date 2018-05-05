La famiglia Astori "affitta" una pagina di giornale per dire ‘Grazie’ a Firenze

La famiglia di Astori ha pubblicato su La Nazione una pagina con foto di Davide sorridente, e alcune parole di ringraziamento: “GRAZIE. È una parola semplice ma unica, com’era Davide. Vorremmo dire GR...

La famiglia di Astori ha pubblicato su La Nazione una pagina con foto di Davide sorridente, e alcune parole di ringraziamento: “GRAZIE. È una parola semplice ma unica, com’era Davide. Vorremmo dire GRAZIE personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell’inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: GRAZIE DI CUORE”. Una pagina di giornale per ringraziare Firenze e tutti coloro che sono stati vicini dopo la tragedia.