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La Curva Fiesole risponde: "Firenze si unisce in un solo cuore. Fieri delle nostre radici"

Dopo le tante polemiche della settimana dopo la coreografia di Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole ha voluto rispondere con un post sui propri canali social. Questo il messaggio pubblicato sotto l'i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2025 16:00
La Curva Fiesole risponde: "Firenze si unisce in un solo cuore. Fieri delle nostre radici" -
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Dopo le tante polemiche della settimana dopo la coreografia di Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole ha voluto rispondere con un post sui propri canali social. Questo il messaggio pubblicato sotto l'immagine della coreografia di domenica: “Firenze si unisce in un solo cuore, un solo grido, una sola passione: fieri delle nostre radici, orgogliosi dei nostri colori!”

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