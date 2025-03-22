La Curva Fiesole risponde: "Firenze si unisce in un solo cuore. Fieri delle nostre radici"
Dopo le tante polemiche della settimana dopo la coreografia di Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole ha voluto rispondere con un post sui propri canali social. Questo il messaggio pubblicato sotto l'i...
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2025 16:00
Dopo le tante polemiche della settimana dopo la coreografia di Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole ha voluto rispondere con un post sui propri canali social. Questo il messaggio pubblicato sotto l'immagine della coreografia di domenica: “Firenze si unisce in un solo cuore, un solo grido, una sola passione: fieri delle nostre radici, orgogliosi dei nostri colori!”