La Curva Fiesole chiama a raccolta il popolo viola per il Centenario: corteo fissato per il 25 agosto

Ritrovo alle 19 in piazza Santa Maria Novella, poi alle 21 la partenza del corteo per le vie del centro

La Curva Fiesole si prepara a celebrare nel modo più coinvolgente possibile i 100 anni della Fiorentina e chiama a raccolta l'intero popolo viola per una grande serata nel cuore di Firenze. L'appuntamento è fissato per la sera di martedì 25 agosto. Il ritrovo sarà alle 19:00 in piazza Santa Maria Novella, mentre alle 21:00 prenderà il via il corteo che attraverserà le principali vie del centro cittadino.

Una manifestazione pensata per trasformare Firenze in una grande festa viola alla vigilia del giorno del Centenario. La Curva Fiesole annuncia infatti che il corteo si concluderà con uno spettacolo speciale, definito nel comunicato “come solo noi fiorentini sappiamo fare”.