La curva contesta e fischia i giocatori della Fiorentina a fine partita: "Tirate fuori le palle" (VIDEO)

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Inter e Fiorentina con il risultato di 3-0 per i nerazzurri e l'ennesima prestazione orribile della Fiorentina. A fine partita la squadra si è recata sotto...

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Inter e Fiorentina con il risultato di 3-0 per i nerazzurri e l'ennesima prestazione orribile della Fiorentina. A fine partita la squadra si è recata sotto la curva del settore ospiti per salutare i tifosi presenti a San Siro. La Curva Ospiti però ha contestato i calciatori. Nei loro confronti infatti sono stati rivolti fischi e cori. I tifosi hanno infatti invitato i calciatori viola a tirare fuori gli attributi. Un clima pesante ma inevitabile viste la classifica e le prestazioni