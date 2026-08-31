La critica di Pupo: "Festa del Centenario dopo il Frosinone? Un grave errore di presunzione"

Pupo non perde la fiducia nei viola: "Sono sicuro che si riprenderanno e ci daranno in futuro delle soddisfazioni"

Sulle pagine de La Nazione, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha espresso alcune perplessità sulla scelta di organizzare la festa per il Centenario della Fiorentina subito dopo una partita di campionato. Secondo l’artista, la decisione avrebbe potuto essere evitata, soprattutto considerando il risultato maturato contro il Frosinone.

"Io non avrei mai organizzato la festa dei 100 anni della Fiorentina subito dopo una partita di campionato. Chi lo ha deciso, forse, ha pensato che con il Frosinone avremmo vinto sottogamba ed ha “azzardato”. Un grave errore di presunzione.

Proprio ciò che d’ora in poi dovranno imparare a non fare i giocatori della Fiorentina. Io sono sicuro che si riprenderanno e ci daranno in futuro delle soddisfazioni ma, ripeto, ciò accadrà solo se affronteranno ogni partita, come se fosse una finale di coppa dei campioni. Detto ciò, auguri alla storia della Fiorentina e in bocca al lupo al suo futuro".