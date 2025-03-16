La Coreografia della Fiesole per la partita della Fiorentina contro la Juve. Le televisioni l'hanno oscurata
Ecco la coreografia della Curva Fiesole per la gara contro la Juventus. La scritta: "Juve me**a", in segno della rivalità contro i bianconeri, non è stata mostrata dalle televisioni che hanno dunque s...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 18:22
Ecco la coreografia della Curva Fiesole per la gara contro la Juventus. La scritta: "Juve me**a", in segno della rivalità contro i bianconeri, non è stata mostrata dalle televisioni che hanno dunque scelto di non farla vedere