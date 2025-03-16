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La Coreografia della Fiesole per la partita della Fiorentina contro la Juve. Le televisioni l'hanno oscurata

Ecco la coreografia della Curva Fiesole per la gara contro la Juventus. La scritta: "Juve me**a", in segno della rivalità contro i bianconeri, non è stata mostrata dalle televisioni che hanno dunque s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 18:22
La Coreografia della Fiesole per la partita della Fiorentina contro la Juve. Le televisioni l'hanno oscurata -
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Ecco la coreografia della Curva Fiesole per la gara contro la Juventus. La scritta: "Juve me**a", in segno della rivalità contro i bianconeri, non è stata mostrata dalle televisioni che hanno dunque scelto di non farla vedere

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