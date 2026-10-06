La carica di Ndour dopo la partita di ieri: “Torno subito a Firenze che sabato c’è una sfida importante”

Ndour è tornato a Firenze subito dopo la sfida con l’U21

Dopo la super prestazione di ieri con l’U 21 Ndour ha parlato in conferenza stampa. Tanti temi toccati tra cui il gol da 70 metri, la responsabilità di giocare come capitano e numero 10 e anche un passaggio sulla Fiorentina:

“Vengo da una stagione bella a livello personale ma brutta a livello di squadra. Io lavoro molto e voglio sempre migliorarmi, siamo partiti male ma vogliamo risalire. Infatti torno a Firenze già stasera perché sabato abbiamo una sfida importantissima”