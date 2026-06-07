L'Italia vince in Grecia in 10 con cuore e spensieratezza. Ottima prova di Comuzzo, 90 minuti per Ndour

L'Italia verde di Silvio Baldini vince anche in Grecia grazie al gol di Pio Esposito nonostante l'inferiorità numerica

Dopo la vittoria sul Lussemburgo, la giovanissima Italia di Silvio Baldini batte anche la Grecia nella seconda delle due amichevoli di questo finale di stagione. A Creta finisce 0-1, con gol vittoria segnato ancora una volta da Francesco Pio Esposito dopo 18 minuti.

Il primo tempo vede l'Italia iniziare subito forte, con Ekhator che già dopo 4 minuti di gioco crea apprensione nella retroguardia greca. L'attaccante del Genoa è protagonista anche con l'assist al 18' per Francesco Pio Esposito: il centravanti dell'Inter riceve in area di rigore, controlla e calcia sul palo lontano battendo Vlachodimos. E' la rete dello 0-1 che consegna all'Italia la tranquillità emotiva ed il controllo del gioco, con la Grecia che raramente riesce ad impensierire Gigio Donnarumma.

A inizio ripresa l'Italia rientra in campo convinta e prova subito a trovare il raddoppio. Dopo una manciata di secondi, Fini sventaglia per Koleosho che da pochi passi centra una clamorosa traversa. Col passare dei minuti le occasioni da gol diminuiscono, pur restando alta l'intensità e la passione dei giovani azzurri in campo. Al 68' ecco l'episodio che cambia la partita: Reggiani, entrato da poco in campo, trattiene Douvikas e viene espulso. Con l'inferiorità numerica l'Italia concede il possesso palla alla Grecia che però raramente si rende pericolosa almeno fino all'84', quando Zafeiris colpisce il palo della porta difesa da Donnarumma. Sul ribaltamento è Favasuli a ripore l'Italia in attacco, quindi è il capitano azzurro a blindare la porta sugli assalti greci. Nei minuti finali prende il sopravvento la confusione, ma l'Italia regge. E porta a casa la seconda vittoria su due partite come riporta TMW.