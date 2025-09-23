Kubik e Di Chiara: "Pioli deve trovare la quadra. Niente moduli fissi, dobbiamo solo sfruttare le qualità dei giocatori"

Lubos Kubik e Alberto Di Chiara, ultimi due realizzatori del derby Pisa-Fiorentina, oggi presenti a Radio Firenze Viola hanno detto la loro sull'attuale situazione della squadra di Stefano Pioli.Le du...

Lubos Kubik e Alberto Di Chiara, ultimi due realizzatori del derby Pisa-Fiorentina, oggi presenti a Radio Firenze Viola hanno detto la loro sull'attuale situazione della squadra di Stefano Pioli.

Le due squadre si troveranno domenica a condividere nuovamente il campo a Pisa dopo 34 anni ed una vittoria della Fiorentina sul Pisa di 4 a 0, due dei gol realizzati proprio da Kubik che parla così di quella famosa doppietta:

"Mi ricordo bene, è piovuto molto, era l'ottobre del 1990 e nel Pisa c'era un giocatore più aggressivo di me che oggi è allenatore, Diego Simeone. Fu la prima e l'unica doppietta che ho fatto alla Fiorentina, in due anni in maglia viola ho fatto 8 gol e l'unica doppietta è stata quella. Purtroppo non potrò vedere la partita ma spero che piova anche domenica e che la pioggia porti bene a Stefano Pioli. L'allenatore viola non è partito bene però sono cambiati molti giocatori e lui è arrivato da poco, gli serve solo un pò di tempo. Contro il Como è stata anche un pò la sfortuna a giocare ma adesso devono lavorare, trovare la quadra e vincere. Siamo ancora all'inizio, spero che la Fiorentina cominci a vincere e si posizioni bene anche quest'anno, intanto speriamo di vincere contro il Pisa".

In concomitanza subentra anche la voce di Alberto di Chiara, ex compagno di squadra di Kubik e fautore dell'ultimo dei 4 gol fatti al Pisa, che analizza l'inizio titubante delle maglie viola:

"E' difficile individuare le cause di un inizio così inaspettato per tutti, come si è visto anche nella partita di ritorno in Conference la sensazione che sta dando la squadra è quella di un gruppo ancora non compatto, un pò sfilacciata, al di là dei moduli, deve trovare quella scintilla, mentalità, ancora inespressa. Anche nella partita con il Como avrebbe potuto avere anche l'occasione per raddoppiare ma si è spenta di punto in bianco, senza una motivazione: questo significa che c'è un problema di testa, di quello spirito che serve e che conta. Pioli probabilmente non è ancora riuscito a trovare la chiave giusta per sbloccare i giocatori ma deve trovarla presto. Il mercato è stato improntato sul riuscire a mantenere lo scheletro dello scorso anno, gli investimenti che sono stati fatti sono più che altro scommesse, dunque sta al mister individuare le giuste motivazioni per far fiorire i giocatori.

Il modulo 4-4-2, che abbiamo visto contro il Como, non so se lo manterrà anche contro il Pisa o tornerà alle origini, anche perchè l'allenatore deve trovare un pò la quadra. Con la difesa a 4 i due terzini che potenzialmente spingono molto li metti un pò in difficoltà, Gosens non ha mai inciso è rimasto sempre sulla fascia difensiva, non è riuscito neanche a fare un cross. Se sono nelle condizioni fisiche giuste, Gosens e Dodò, possono essere valorizzati molto meglio. La difesa secondo me è stata insicura soprattutto sui calci piazzati, si dovrebbe marcare a uomo in area di rigore. Gli allenatori moderni dovrebbero adattarsi alle caratteristiche dei loro giocatori e sfruttarle al massimo, dovrebbero essere camaleontici, non si possono forzare i ragazzi ad acquisire delle qualità che non li appartengono. I calciatori non devono adattarsi all'allenatore ma è esattamente il contrario, sono gli allenatori che si devono adeguare alle caratteristiche tecniche e tattiche dei singoli per creare un buon gioco: di conseguenza devi mettere il modulo che più gli fa sfruttare queste doti. Non ci deve essere un modulo fisso, un buon allenatore è colui che prende i tratti del giocatore e li potenzia".